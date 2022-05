Balade moto Mahalon Mahalon Catégories d’évènement: Finistère

Mahalon Finistère Balade moto dans le Cap-Sizun au profit des victimes de l’amiante.

6 € par casque, buvette, restauration et crêpes sur place.

