Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Balade moto au profit de l’association SOL HER-BU (Solidarité Herbignac Burkina). Inscriptions à partir de 8h30, départ à 9h45.

Passager accepté (prévoir équipement : casque, blouson). Restauration sur place. +33 6 09 76 59 88 Balade moto au profit de l’association SOL HER-BU (Solidarité Herbignac Burkina). Inscriptions à partir de 8h30, départ à 9h45.

