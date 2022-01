Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois Saint-Quentin, 3 avril 2022, Saint-Quentin.

Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois Saint-Quentin

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 17:30:00

Saint-Quentin Aisne

Organisée et sécurisée par l'association Sécurité Info Moto.

Le dimanche 3 avril de 10h à 17h30 aura lieu une balade à moto en mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans décédé le 25 septembre 2010 d’une leucémie.

La totalité des bénéfices sera versée à l’association des « 3 ours » de l’hôpital de Saint-Quentin (pour les enfants malades et hospitalisés).

Tarif : 5€ par casque.

Inscription : patdem02@hotmail.fr ou 07.70.45.00.43

Départ à 10h précises devant Dafy Moto à Saint-Quentin (14 boulevard Cordier) où un petit déjeuner est offert à partir de 9h pour les inscrits.

Pause déjeuner libre à Le Quesnoy (base nautique).

Parcours retour : départ à 14h30 précises.

Saint-Quentin

