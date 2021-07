Caen Caen Caen, Calvados Balade mortelle Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Balade mortelle 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 Cimetière Saint-Nicolas 8-16 Rue Saint-Nicolas

Caen Calvados L’association funéraire normande organise une visite insolite au coeur du cimetière Saint-Nicolas de Caen.

Anecdotes curieuses, graffitis, explications sur les symboles et métiers cachés sous les lierres, botanique du dernier repos, la balade saura vous surprendre !

Vous découvrirez ainsi ce cimetière dit dormant sous une approche insolite, historique et romantique.

L'association funéraire normande organise une visite insolite au coeur du cimetière Saint-Nicolas de Caen. Anecdotes curieuses, graffitis, explications sur les symboles et métiers cachés sous les lierres, botanique du dernier repos, la balade saura vous surprendre ! Vous découvrirez ainsi ce cimetière dit dormant sous une approche insolite, historique et romantique. Places limitées, sur inscription par mail : associationfunerairenormande@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-07-01

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Cimetière Saint-Nicolas 8-16 Rue Saint-Nicolas Ville Caen lieuville 49.18398#-0.37538