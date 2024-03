Balade Mieux Vivre Office de Tourisme Rives du Morvan Saint-Honoré-les-Bains, lundi 15 avril 2024.

Balade autour de Saint-Honoré-les-Bains avec un thème varié (Qi Gong des arbres et thérapeutique forestière, marche santé chinoise et yogulque, techniques de marche et respiration etc… )

Inscriptions obligatoires avant 12 h le jour J.

Prévoir de bonnes chaussures (passage dans les chemins) 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:30:00

fin : 2024-04-15

Office de Tourisme Rives du Morvan 13 Rue Henri Renaud

Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

