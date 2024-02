Balade métiers d’art et nature avec Gaëlle Fouquet, Teinturière végétale Saint-Saud-Lacoussière, mercredi 7 août 2024.

Balade métiers d’art et nature avec Gaëlle Fouquet, Teinturière végétale Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

L’association Larret en mouvement vous ouvre les portes de son jardin et vous accompagne dans la découverte et la cueillette de plantes. Gaëlle Fouquet vous proposera ensuite un atelier de teinture végétale sur tissu à partir de votre collecte.

Prévoir un pique-nique.

Un partenariat Parc naturel régional Périgord-Limousin et Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron.

A partir de 10 ans

Sur inscription auprès du PEMA avant le 5 août EUR.

Début : 2024-08-07 14:30:00

fin : 2024-08-07

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@metiersdartperigord.fr

