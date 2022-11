Balade méditative Rives-en-Seine, 12 février 2023, Rives-en-Seine.

Balade méditative

107 Route Châteaux Rives-en-Seine Seine-Maritime

2023-02-12 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-12 12:00:00 12:00:00

Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Rives-en-Seine

Marcher paisiblement au cœur de Dame Nature, ressentir les énergies qui nous entourent et nous traversent. Balade pour vous initier simplement aux biens faits du Dao Yin « Qi Gong Ancestral » et au Qi Gong Vibratoire. Prévoir couverture, coussin et tapis de sol. RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par l’envol du Phénix

Marcher paisiblement au cœur de Dame Nature, ressentir les énergies qui nous entourent et nous traversent. Balade pour vous initier simplement aux biens faits du Dao Yin « Qi Gong Ancestral » et au Qi Gong Vibratoire. Prévoir couverture, coussin et tapis de sol. RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par l’envol du Phénix

enslittoral@seinemaritime.fr

Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-11-21 par