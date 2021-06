Saint-Ouen-l'Aumône Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise Balade méditative du parc Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

du dimanche 11 juillet au dimanche 29 août à Abbaye de Maubuisson

Entrez en résonnance avec les quatre éléments au cours d’une balade sensorielle dans le parc de Maubuisson. Des exercices portés sur la respiration permettront aux petits comme au plus grands, d’aller dans une profonde détente. Un atelier artistique _in situ_ permettra aux enfants de restituer leurs sensations. * Dimanche 11 juillet 2021 à 10h * Dimanche 29 août 2021 à 10h Dans le parc de l’Abbaye de Maubuisson / Pour les familles, à partir de 4 ans / Durée : 1h30 / Tarif : 5€ / Sur réservation au 01 34 33 85 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T11:30:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye de Maubuisson Adresse Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Ville Saint-Ouen-l'Aumône lieuville Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône