Herault Ne manquez pas la balade méditative au jardin des plantes organisée par Black Oz le 25 février à 10h Une balade d’1h30 où vous serez déconnecté de vos pensées pour une reconnexion intense et profonde à votre corps et à votre environnement, les yeux fermés !

Apprendre à se faire confiance , créer un lien particulier à la nature ; prendre conscience de toutes les richesses de celle-ci ; intérioriser une nouvelle version de soi , voici quelques unes des expériences que vous vivrez à travers cette balade. Vous finirez par un temps de méditation au son des instruments vibratoires et quelques chants aux énergies puissantes !

Cette version Balade et dégustation pleine conscience vous apportera en plus de tous les bienfaits notés ci dessus ,un temps de délicieuse connexion aux produits de la nature : apprendre à les reconnaître les yeux fermés par le toucher , l’odeur , le goût; prendre le temps de manger en pleine conscience et découvrir le fonctionnement de son corps de ses ressentis : une vraie découverte de soi ! Tout public à partir de 12 ans.

Merci de préciser à la réservation les intolérances et allergies alimentaires. Public concerné : adolescents- adultes

Inscription et informations sur le lieu de rencontre sur le site internet. Réservation sur le site www.blackoz.fr rubrique événement ou cliquer directement sur WEB

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

