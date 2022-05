Balade médiévale

2022-07-29 – 2022-07-29 6 6 EUR Balade guidée dans la cité médiévale de Lescar: descente sur les remparts de la ville fortifiée, présentation du musée gallo-romain, entrée dans les oubliettes, et découverte de la Cathédrale Romane avec le trésor et la mystérieuse mosaïque du "petit chasseur maure". 2000 ans d'histoires vous attendent à Lescar ! dernière mise à jour : 2022-03-22 par

