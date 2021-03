Marseille Marseille 13001, Marseille Balade maritime et littéraire en rade de Marseille Marseille Catégories d’évènement: 13001

Marseille

Balade maritime et littéraire en rade de Marseille, 24 avril 2021-24 avril 2021, Marseille. Balade maritime et littéraire en rade de Marseille 2021-04-24 15:00:00 – 2021-04-24 Rdv à l’embarcadère d’Icard Maritime (Croisières Marseille calanques) En face de la brasserie La Samaritaine

Marseille 13001 15 15 La lecture des textes par Anne-Marie Mancels sera ponctuée d’un choix de musique.

Après la traversée du Vieux Port de Marseille, passant entre le fort Saint-Jean, le fort Saint-Nicolas et le palais du Pharo, nous prendrons la direction de cap Croisette. Nous longerons le littoral marseillais, ses îles et ses ports tel que le Vallon des Auffes pour rejoindre l’île Maïre en passant par les Goudes. Et retour vers le Vieux-Port de Marseille dans la belle lumière de l’après-midi.



Cette balade est un partenariat du COBIAC avec Icard Maritimes, accessible aux personnes en situation de handicap.

Autres dates : les samedis 29 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre et 30 octobre. Découvrez la façade maritime de Marseille en compagnie de textes d’auteurs de la Méditerranée lus par une comédienne. Cette balade se fera sur la côte sud à bord du bateau Hélios, silencieux, devenu une référence en matière d’écotourisme nautique. https://www.helloasso.com/associations/cobiac/ Découvrez la façade maritime de Marseille en compagnie de textes d’auteurs de la Méditerranée lus par une comédienne. Cette balade se fera sur la côte sud à bord du bateau Hélios, silencieux, devenu une référence en matière d’écotourisme nautique. La lecture des textes par Anne-Marie Mancels sera ponctuée d’un choix de musique.

Après la traversée du Vieux Port de Marseille, passant entre le fort Saint-Jean, le fort Saint-Nicolas et le palais du Pharo, nous prendrons la direction de cap Croisette. Nous longerons le littoral marseillais, ses îles et ses ports tel que le Vallon des Auffes pour rejoindre l’île Maïre en passant par les Goudes. Et retour vers le Vieux-Port de Marseille dans la belle lumière de l’après-midi.



Cette balade est un partenariat du COBIAC avec Icard Maritimes, accessible aux personnes en situation de handicap.

Autres dates : les samedis 29 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre et 30 octobre.

Détails Catégories d’évènement: 13001, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Rdv à l'embarcadère d'Icard Maritime (Croisières Marseille calanques) En face de la brasserie La Samaritaine Ville Marseille