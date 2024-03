Balade lyrique avec les oiseaux du parc des Bastions Grand Théâtre de Genève Genève, jeudi 11 avril 2024.

Partez à la découverte des oiseaux de Saint François d’Assise

C’est le début du printemps et les notes mélodieuses du chant des oiseaux accompagnent les soirées qui s’allongent.

En écho à cette nature en éveil, le Grand Théâtre accueille sur scène l’unique opéra d’Olivier Messiaen, Saint François d’Assise. À travers la vie de ce Saint légendaire, ami et confident des oiseaux, Messiaen déploie l’envergure de sa passion pour l’ornithologie et son étude minutieuse du chant des oiseaux.

Le Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG) s’associe au Grand Théâtre de Genève pour mieux vous plonger dans cette œuvre grandiose, plaidoyer écologique on ne peut plus d’actualité.

Partez à la découverte de certain des 34 oiseaux figurant dans Saint François d’Assise et percez les mystères de ces chanteurs ailés. Pourquoi chantent-ils et pourquoi leurs chants fascinent ? Comment les reconnaître et comment les protéger ?

Les experts du GOBG répondront à toutes vos questions au détour d’une activité ludique et conviviale, accessible à toutes et tous sur inscription préalable.

Le GOBG est une association créée en 2011 dont les missions principales sont le suivi et la conservation d’espèces sensibles dans le canton et au niveau national, ainsi que la sensibilisation du public à l’avifaune locale.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00

Joëlle Flumet