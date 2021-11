Balade lumineuse de Noël (Palaiseau 91) Tiers-Lieu en Ebulition, 4 décembre 2021, Palaiseau.

Tiers-Lieu en Ebulition, le samedi 4 décembre à 15:00

Venez brillez avec nous sur vos vélos décorés✨. Revêtez vos habits les plus lumineux, vos gilets réfléchissants, vos bonnets de père Noël et venez en famille décorer vos vélos et parader en lumière vers les marchés de Noël de Massy et de Palaiseau en traversant les rues commerçantes illuminées. Profitez des papillotes en chocolats, des pères Noël en vélo cargo Balade gratuite, ouverte à tous et accessibles aux enfants (6km) organisée par les associations MDB et Soif de Bitume avec le soutient des villes de Massy et de Palaiseau

Gratuit sans inscription

Décoration des vélos et déambulation lumineuse d’un marché de Noël à l’autre

Tiers-Lieu en Ebulition 2 avenue de la république 91120 PALAISEAU Palaiseau La Hunière Essonne



