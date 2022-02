Balade ludique Plouescat, 9 mars 2022, Plouescat.

Balade ludique route de Goulven Maison des Dunes Plouescat

2022-03-09 10:00:00 – 2022-03-09 route de Goulven Maison des Dunes

Plouescat Finistère

Les formes et les couleurs de dame nature. La nature nous dévoile ses secrets. Telle une artiste, la nature nous montrera qu’elle possède toutes les couleurs et toutes les formes, qu’elles soient animales, végétales ou minérales. Sur réservation. De 2 à 6 ans. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

route de Goulven Maison des Dunes Plouescat

