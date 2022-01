Balade ludique – Les balcons du Lac Blanc Orbey, 1 mai 2022, Orbey.

Balade ludique – Les balcons du Lac Blanc Orbey

2022-05-01 09:00:00 – 2022-10-31 18:00:00

Orbey Haut-Rhin

EUR En plein cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges dans un environnement préservé, ce circuit ponctué d’énigmes vous mène à travers une forêt de sapins et de feuillus et vous fait découvrir des magnifiques paysages divers et variés. Vous surplombez et découvrez le Lac Blanc niché au creux de la falaise en pleine montagne.

Ce parcours familial est adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans, et pour toute la famille bien sûr !

Livret disponible gratuitement en téléchargement via ce lien ou à l’office de tourisme.

Promenade familiale ponctuée d’énigmes. Durée 2h. Carnet de route à l’office de tourisme.

