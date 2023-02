Balade ludique – Le château du Hohnack Labaroche Labaroche Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Labaroche Jadis l’une des plus belles forteresses d’Alsace et aujourd’hui parmi les ruines les plus spectaculaires de la région, venez découvrir le château du Hohnack tout en vous amusant grâce aux jeux et énigmes qui ponctuent votre balade. Soyez curieux et attentif, collectez les indices pour résoudre cette énigme ! Ce parcours familial est adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans. Le livret de jeu est disponible gratuitement à l’office de tourisme et en téléchargement. Partez à la conquête du château du Hohnack et aidez l’inspectrice Cigo dans ses énigmes. +33 3 89 78 22 78 Labaroche

