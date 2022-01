Balade ludique – La tête des Faux Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-01 – 2022-10-31

En plein cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges dans un environnement préservé, cette randonnée à travers ce circuit de mémoire ponctué d'énigmes vous mène sur les traces d'un champ de bataille de la guerre 14-18. Parcours familial en deux versions adapté aux enfants de 7 à 12 ans. Livret disponible gratuitement en téléchargement via ce lien. Promenade familiale ponctuée d'énigmes. Durée 2h30. Carnet de route à l'office de tourisme. +33 3 89 78 22 78

