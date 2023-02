Balade ludique – La cité viticole Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Balade ludique – La cité viticole, 2 janvier 2023, Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble. Balade ludique – La cité viticole Place du Lalli Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-01-02 – 2023-04-30 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble Envie de visiter Kientzheim de façon amusante ? Alors cette balade ludique est faite pour vous ! Grace à son parcours ponctué d’énigmes, vous allez découvrir les multiples facettes du fief de Lazare de Schwendi et siège de la Confrérie St Etienne d’Alsace. Soyez curieux et attentif, collectez les indices pour résoudre cette énigme ! Ce parcours familial est adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans. Le livret de jeu peut être téléchargé via ce lien et est disponible gratuitement à l’office de tourisme. Promenade familiale ponctuée d’énigmes. Durée 1h30. Carnet de route à l’office de tourisme. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Place du Lalli Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg vignoble kaysersberg vignoble/

Balade ludique – La cité viticole 2023-01-02 was last modified: by Balade ludique – La cité viticole Kaysersberg Vignoble 2 janvier 2023 Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble Place du Lalli Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin