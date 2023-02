Balade ludique – La cité impériale Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Balade ludique – La cité impériale, 2 janvier 2023, Kaysersberg Vignoble

2023-01-02 – 2023-04-30

Haut-Rhin Découvrez la cité de Kaysersberg en famille et en vous amusant ! La ville impériale vous dévoile ses secrets au fil d’un parcours ponctué d’énigmes à travers ses ruelles bordées de maisons à colombages, via les ruines du château et les vestiges des remparts, l’église, la chapelle, le pont fortifié…Soyez curieux, observateurs, et collectez les indices pour résoudre l’énigme. Le parcours familial est adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans, et pour toute la famille bien sûr ! Le carnet de route peut être téléchargé via ce lien et est également disponible gratuitement à l’Office de Tourisme. Un circuit familial ponctué d’énigmes ! Durée 1h15. Carnet de route à l’office de tourisme. Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble
39 Rue du Gal de Gaulle
Haut-Rhin

