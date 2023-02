Balade ludique – La cité des 3 merles Ammerschwihr Catégories d’Évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin Dominée et protégée par la statue du Galtz située dans la station climatique des Trois Épis, la ville d’Ammerschwihr est la plus vaste cité viticole alsacienne. Venez découvrir la cité des 3 merles tout en vous amusant grâce aux jeux et énigmes qui ponctuent votre balade. Soyez curieux et attentif, collectez les indices pour résoudre cette énigme ! Ce parcours familial est adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans. Le livret de jeu est disponible gratuitement en téléchargement via ce lien ou à l’office de tourisme. Promenade familiale ponctuée d’énigmes. Durée 45min. Carnet de route à l’office de tourisme. Ammerschwihr

