Balade ludique et pédagogique autour de la gestion forestière Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Boissy-Mauvoisin, samedi 16 novembre 2024.

Balade ludique et pédagogique autour de la gestion forestière Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 16 novembre, 10h00 Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-16T10:00:00+01:00 – 2024-11-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-11-16T10:00:00+01:00 – 2024-11-16T12:30:00+01:00

La balade nous emmène au coeur de la Forêt régionale de Rosny pour découvrir et comprendre comment ce massif est géré par Île-de-France Nature.

Ludique et pédagogique, cette marche d’environ 2 à 4 km propose aux participants de découvrir les essences forestières présentes, d’utiliser des outils de forestiers comme le compas, la croix du bucheron ou l’application geoportail, et d’expliquer la sylviculture menée sur ces parcelles.

Au détour d’un chemin nous admirerons les arbres remarquables de cette forêt.

Se munir de chaussures confortables et de vêtements adaptés à la météo.

Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Grande rue 78200 Boissy-Mauvoisin Boissy-Mauvoisin 78200 Yvelines Île-de-France

forêt sylviculture

juliette david