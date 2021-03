BALADE LUDIQUE ET FAMILIALE, 14 avril 2021-14 avril 2021, Liausson.

BALADE LUDIQUE ET FAMILIALE 2021-04-14 13:30:00 13:30:00 – 2021-04-14 17:30:00 17:30:00

Liausson 34800 Liausson

À 13h30, 13h50, 14h10, 14h30, 14h50, 15h10 et 15h30, lieu de rendez-vous fixé à la réservation. À l’aventure autour du lac du Salagou !

L’Inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes ! Pour cela vous explorerez les rives du lac du Salagou, d’abord en hauteur, depuis le village de Liausson, puis, au bord de l’eau, en vous rendant en voiture près du neck de la Roque.

Thomas, animateur de l’association Demain la Terre ! sera là pour vous accompagner et vous en dire plus sur ce paysage insolite. Les enfants, munis de fiches conçues comme un jeu de piste, dénoueront les énigmes grâce aux indices collectés sur les éléments du patrimoine historique, architectural, paysager ou naturel.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 6 ans, étudiants et sans emploi, gratuit : enfant de – de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite, 12€/famille, tribu (1 ou 2 adultes et 3 enfants maxi). Sur réservation obligatoire.

