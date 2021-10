Balade ludique à Truchtersheim Truchtersheim, 1 janvier 2021, Truchtersheim.

Balade ludique à Truchtersheim 2021-01-01 – 2021-12-31

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim

Cette balade est destinée aux familles avec enfants de 4 à plus de 10 ans. Vous serez amenés à répondre à plusieurs énigmes portant sur le patrimoine et la culture de Truchtersheim tout en visitant le village. Un moyen ludique pour en apprendre un peu plus sur les trésors que renferme cette commune ! Venez ensuite donner vos réponses à l’Office de Tourisme du Kochersberg, et si toutes vos réponses sont justes, vous obtiendrez un cadeau bien mérité !

+33 3 88 21 46 92

dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg