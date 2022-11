Balade ludique à Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines L’Office de Tourisme du Val d’Argent en partenariat avec Randoland vous propose une balade ludique au départ de la mairie de Sainte-Croix-aux-Mines pour y découvrir le village Sainte-Creuzien. En compagnie de l’inspecteur Rando, découvrez le fabuleux destin de la famille Burrus, ainsi que le patrimoine de Sainte-Croix à travers ses bâtiments remarquables. Parcours à faire en famille. Livret jeu disponible à l’office du tourisme du Val d’Argent, place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines aux horaires d’ouvertures de l’Office de Tourisme. Parcours de 3,6 kms pour une durée de 2h. Niveau facile accessible à tous. Gratuit. Sainte-Croix-aux-Mines

