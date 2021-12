Mittelbergheim Mittelbergheim Bas-Rhin, Mittelbergheim Balade ludique à Mittelbergheim Mittelbergheim Mittelbergheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2021-01-01 09:00:00 – 2021-12-31 18:00:00

Mittelbergheim Bas-Rhin Mittelbergheim Découvrez Mittelbergheim en famille & en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues d'un des plus beaux village de France, sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à Office de Tourisme ou à télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille !

