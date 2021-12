Itterswiller Itterswiller Bas-Rhin, Itterswiller Balade ludique à Itterswiller Itterswiller Itterswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Découvrez Itterswiller en famille & en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues du village aux quatres fleurs au pied du « mont des abeilles », sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à Office de Tourisme, en mairie ou à télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille !

