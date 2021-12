Balade ludique à Heiligenstein Heiligenstein, 26 novembre 2021, Heiligenstein.

2021-11-26 09:00:00 – 2021-12-31 18:00:00

Heiligenstein Bas-Rhin Heiligenstein

Découvrez Heiligenstein en famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues de la cité, sur un parcours de découverte ponctué d’énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme !

Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille !

+33 3 88 08 66 65

dernière mise à jour : 2021-10-26