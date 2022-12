Balade ludique à Cernay Cernay Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay : ses cigognes, ses ruelles cachées et son histoire ! Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille !

