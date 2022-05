BALADE : L’OPPIDUM DE LA RAMASSE Clermont-l’Hérault, 18 juin 2022, Clermont-l'Hérault.

BALADE : L’OPPIDUM DE LA RAMASSE Clermont-l’Hérault

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 12:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, découvrez la balade : “L’oppidum de la Ramasse” par l’association G.R.E.C.

Tout public, niveau moyen (ne pas avoir de difficulté pour marcher. Prévoir eau et chaussures de marche). Entrée libre sur réservation obligatoire.

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus ancien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.E.C. Il vient d’être redécouvert et mis en valeur. Au départ de Clermont l’Hérault, cette balade vous conduit sur la colline de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses paysages panoramiques.

Le principal objectif de l’association G.R.E.C. est de veiller à la sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel du Clermontais.

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, venez découvrir l’oppidum protohistorique de la Ramasse ! Le plus ancien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.E.C. Au départ de Clermont l’Hérault, cette balade vous conduit sur la colline de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses paysages panoramiques.

+33 4 67 96 23 86

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, découvrez la balade : “L’oppidum de la Ramasse” par l’association G.R.E.C.

Tout public, niveau moyen (ne pas avoir de difficulté pour marcher. Prévoir eau et chaussures de marche). Entrée libre sur réservation obligatoire.

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus ancien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.E.C. Il vient d’être redécouvert et mis en valeur. Au départ de Clermont l’Hérault, cette balade vous conduit sur la colline de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses paysages panoramiques.

Le principal objectif de l’association G.R.E.C. est de veiller à la sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel du Clermontais.

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-05-10 par OT DU CLERMONTAIS