Balade littéraire – Sur le sable de la forêt landaise Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’évènement: 33113

Saint-Symphorien

Balade littéraire – Sur le sable de la forêt landaise Saint-Symphorien, 13 août 2022, Saint-Symphorien. Balade littéraire – Sur le sable de la forêt landaise Saint-Symphorien

2022-08-13 09:30:00 – 2022-08-13 13:00:00

Saint-Symphorien 33113 EUR 15 15 Explorez «les longs pays muets», vibrant du chant des cigales et du murmure du vent dans les pins. Du chalet d’enfance de François Mauriac à l’antique métairie lovée au cœur de la forêt, de la Hure, «ce ruisseau qui coule dans tous mes romans», au moulin de Marian, découvrez ces paysages mythiques dans l’enivrant parfum balsamique des Landes… Informations pratiques :

Balade guidée d’environ 9km – 3h30

Au départ de l’église de Saint-Symphorien à 9h30. Réservation obligatoire Explorez «les longs pays muets», vibrant du chant des cigales et du murmure du vent dans les pins. Du chalet d’enfance de François Mauriac à l’antique métairie lovée au cœur de la forêt, de la Hure, «ce ruisseau qui coule dans tous mes romans», au moulin de Marian, découvrez ces paysages mythiques dans l’enivrant parfum balsamique des Landes… Informations pratiques :

Balade guidée d’environ 9km – 3h30

Au départ de l’église de Saint-Symphorien à 9h30. Réservation obligatoire Explorez «les longs pays muets», vibrant du chant des cigales et du murmure du vent dans les pins. Du chalet d’enfance de François Mauriac à l’antique métairie lovée au cœur de la forêt, de la Hure, «ce ruisseau qui coule dans tous mes romans», au moulin de Marian, découvrez ces paysages mythiques dans l’enivrant parfum balsamique des Landes… Informations pratiques :

Balade guidée d’environ 9km – 3h30

Au départ de l’église de Saint-Symphorien à 9h30. Réservation obligatoire David Remazeilles

Saint-Symphorien

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: 33113, Saint-Symphorien Autres Lieu Saint-Symphorien Adresse Ville Saint-Symphorien lieuville Saint-Symphorien Departement 33113

Saint-Symphorien Saint-Symphorien 33113 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien/

Balade littéraire – Sur le sable de la forêt landaise Saint-Symphorien 2022-08-13 was last modified: by Balade littéraire – Sur le sable de la forêt landaise Saint-Symphorien Saint-Symphorien 13 août 2022 33113 Saint-Symphorien

Saint-Symphorien 33113