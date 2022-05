Balade littéraire – Sur le coteau des artistes, de Malromé à Malagar, 25 juin 2022, .

Balade littéraire – Sur le coteau des artistes, de Malromé à Malagar

2022-06-25 – 2022-06-25

EUR 45 45 Cette balade sur le coteau des artistes nous conduit des terres de Toulouse-Lautrec à celles de François Mauriac, le temps d’un aller retour entre Malromé et Malagar. La traversée se fait par les vignes et les chemins, en passant par Verdelais au retour. Départ de Malromé à 9h30. Distance environ 12km. Niveau confirmé. nJournée complète incluant la visite du domaine de Malromé le matin et celle de Malagar l’après-midi, ainsi qu’un pique-nique gourmand à Malagar (inclus). Sur réservation

+33 5 57 98 17 17

Centre François Mauriac de Malagar

dernière mise à jour : 2022-05-12 par