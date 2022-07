Balade littéraire Saint-Étienne-de-Chigny, 4 septembre 2022, Saint-Étienne-de-Chigny.

Balade littéraire

Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

2022-09-04 08:45:00 08:45:00 – 2022-09-04

Saint-Étienne-de-Chigny

Indre-et-Loire

Saint-Étienne-de-Chigny

5 EUR L’association Nature et Patrimoine vous invite à sa balade littéraire de 7 km entrecoupée de 3 pauses musicales et théâtrales avec les Coureurs de Yannick Nédelec par le Barocco Théâtre avec Julien Pilot et Laurent Priou, et pour la partie musicale avec Rosa Blue.

nature.et.patrimoine@gmail.com +33 6 04 02 76 26

Saint-Étienne-de-Chigny

