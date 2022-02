Balade Littéraire Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Balade Littéraire Quimperlé, 5 mars 2022, Quimperlé. Balade Littéraire Maison d’Hippolyte 2 Quai Surcouf Quimperlé

2022-03-05 – 2022-03-05 Maison d’Hippolyte 2 Quai Surcouf

Quimperlé Finistère Animée par Patrick Lepetit

Il vous amènera sur les traces des écrivains ayant séjourné à Quimperlé.

