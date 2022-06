Balade littéraire : Que le temps passe à Montparnasse ! Métro Vavin face à la Rotonde Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Balade littéraire : Que le temps passe à Montparnasse ! Métro Vavin face à la Rotonde, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Balade littéraire : Que le temps passe à Montparnasse ! Le temps d’une promenade, partez sur les traces littéraires de ce quartier ! Métro Vavin face à la Rotonde bd du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.surlepavelaplume.com/les-circuits/que-le-temps-passe-a-montparnasse 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

© Sur le pavé la plume site : Sure la pavé la plume

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Métro Vavin face à la Rotonde Adresse bd du Montparnasse Ville Paris lieuville Métro Vavin face à la Rotonde Paris Departement Paris

Métro Vavin face à la Rotonde Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Balade littéraire : Que le temps passe à Montparnasse ! Métro Vavin face à la Rotonde 2022-06-07 was last modified: by Balade littéraire : Que le temps passe à Montparnasse ! Métro Vavin face à la Rotonde Métro Vavin face à la Rotonde 7 juin 2022 Métro Vavin face à la Rotonde Paris Paris

Paris Paris