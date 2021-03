Gigean Gigean Gigean, Hérault BALADE LITTÉRAIRE PÉDESTRE Gigean Catégories d’évènement: Gigean

Hérault

BALADE LITTÉRAIRE PÉDESTRE, 13 mars 2021-13 mars 2021, Gigean. BALADE LITTÉRAIRE PÉDESTRE 2021-03-13 – 2021-03-13

Gigean Hérault Gigean Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire : partez en balade littéraire dans l’archipel de Thau avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment !

Animation proposée dans le cadre du Festival International du Roman Noir (FIRN).

Entrée libre, sur réservation. Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire : partez en balade littéraire dans l’archipel de Thau avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment ! Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire : partez en balade littéraire dans l’archipel de Thau avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment ! Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire : partez en balade littéraire dans l’archipel de Thau avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment !

Animation proposée dans le cadre du Festival International du Roman Noir (FIRN).

Entrée libre, sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Gigean, Hérault Autres Lieu Gigean Adresse Ville Gigean