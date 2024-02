Balade littéraire Le Bordeaux de François Mauriac Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant, samedi 10 août 2024.

Balade littéraire Le Bordeaux de François Mauriac Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant Gironde

De la rue du Pas Saint-Georges au Grand Théâtre, cette balade urbaine maille l’enfance et l’adolescence de François Mauriac, au fil des rues qui ont marqué la jeunesse du poète, futur prix Nobel de littérature. En parcourant ces lieux de la vie bordelaise, toute une société nous est racontée et avec elle toute une génération d’hommes et de femmes de lettres… et autant de romans imaginés par François Mauriac.

Départ à 9h30 depuis la place Fernand Lafargue à Bordeaux.

Circuit dans le centre-ville de Bordeaux. Sur réservation. Tarif 15,00 € EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 09:30:00

fin : 2024-08-10 12:00:00

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@malagar.fr

