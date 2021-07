Valentigney Librairie « Le coucou qui lit » Doubs, Valentigney Balade littéraire et patrimoniale Librairie « Le coucou qui lit » Valentigney Catégories d’évènement: Doubs

Balade littéraire et patrimoniale

Librairie « Le coucou qui lit », le samedi 18 septembre à 18:00

En partenariat avec les associations Parenthèse / Les amis du coucou qui lit. Balade urbaine d’environ 2 Km, ponctuée de haltes. RDV devant la Librairie « Le coucou qui lit », Grande rue

Renseignements au 03 81 34 73 13

Partez à la découverte d’un des plus anciens quartiers de Valentigney, Villers-la-Boissière, le temps d’une balade commentée et agrémentée de lectures. Librairie « Le coucou qui lit » Grande rue, 25700 Valentigney Valentigney Doubs

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

