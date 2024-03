Balade littéraire dans les jardins Jardin d’inspiration médiévale Nouaillé-Maupertuis, samedi 1 juin 2024.

Samedi 1 juin, 15h00 Jardin d'inspiration médiévale Gratuit

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, la mairie de Nouaillé-Maupertuis vous invite à une balade-découverte autour des richesses du patrimoine naturel (jardin d’inspiration médiévale, verger…) qui bordent le site abbatial. Le parcours débute au jardin d’inspiration médiévale par une présentation des carrés de plantes médicinales, potagères et aromatiques. Poèmes et textes littéraires sur la nature et les jardins, lus par l’équipe de la bibliothèque, émailleront le parcours.

Animation co-organisée par le service Patrimoine et la bibliothèque de la commune de Nouaillé-Maupertuis.

Jardin d’inspiration médiévale Rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 35 69 http://www.nouaille.com Situé à 10 minutes de Poitiers, au pied des remparts de l’abbaye, le jardin d’inspiration médiévale comprend un jardin de simples et un potager. Une centaine de plantes est répartie dans les carrés, assorties de cartels botaniques.

Superficie : 300 m²

©mairiedeNouaillé-Maupertuis