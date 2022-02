Balade Littéraire : À la découverte de Lazarine de Manosque Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Balade Littéraire : À la découverte de Lazarine de Manosque Manosque, 6 mars 2022, Manosque. Balade Littéraire : À la découverte de Lazarine de Manosque Manosque

2022-03-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 16:00:00

Manosque Alpes de Haute-Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence EUR 15 Venez découvrir la vie et les textes de Lazarine de Manosque. Cette femme courageuse a écrit des récits, des poèmes et une riche correspondance. contact@lesbaladesdejuliette.com +33 7 67 43 86 76 https://www.lesbaladesdejuliette.com/ Manosque

