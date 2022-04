Balade linogravée Saint-Symphorien, 12 juillet 2022, Saint-Symphorien.

Balade linogravée Saint-Symphorien

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 17:00:00

Saint-Symphorien Gironde Saint-Symphorien

EUR Balade à deux voix et quatre mains à la rencontre des animaux et des plantes autour du village. Une approche naturaliste et artistique au cours de laquelle les participants fabriqueront des petits tampons en gravant des blocs de lino. Observation et créativité permettront à chacun de repartir avec son oeuvre d’art !

Gratuit sur réservation, avec le soutien du Département de la Gironde.

Tout public (enfants accompagnés à partir de 10 ans).

Balade à deux voix et quatre mains à la rencontre des animaux et des plantes autour du village. Une approche naturaliste et artistique au cours de laquelle les participants fabriqueront des petits tampons en gravant des blocs de lino. Observation et créativité permettront à chacun de repartir avec son oeuvre d’art !

Gratuit sur réservation, avec le soutien du Département de la Gironde.

Tout public (enfants accompagnés à partir de 10 ans).

+33 5 57 71 99 99

Balade à deux voix et quatre mains à la rencontre des animaux et des plantes autour du village. Une approche naturaliste et artistique au cours de laquelle les participants fabriqueront des petits tampons en gravant des blocs de lino. Observation et créativité permettront à chacun de repartir avec son oeuvre d’art !

Gratuit sur réservation, avec le soutien du Département de la Gironde.

Tout public (enfants accompagnés à partir de 10 ans).

pnrlg

Saint-Symphorien

dernière mise à jour : 2022-04-21 par PNRLG