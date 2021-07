Fabrègues Domaine de Mirabeau Fabrègues, Hérault Balade libre et balisée autour du domaine (sentier pédagogique) Domaine de Mirabeau Fabrègues Catégories d’évènement: Fabrègues

Hérault

Balade libre et balisée autour du domaine (sentier pédagogique) Domaine de Mirabeau, 18 septembre 2021, Fabrègues. Balade libre et balisée autour du domaine (sentier pédagogique)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Mirabeau

Le Domaine de Mirabeau est un ancien mas agricole. Il est au cœur d’un projet d’AgroEcoPôle qui a pour but de redynamiser la biodiversité par l’installation d’activités de polyculture / élevage. Le sentier d’interprétation vous guidera des anciens bâtiments du mas aux parcelles de cultures, vous faisant découvrir les activités agricoles, ainsi que la biodiversité remarquable du site. Un marché des producteurs du Domaine de Mirabeau et de ses alentours sera aussi accessible en visite libre le samedi et le dimanche de 9h à 14h. Les producteurs du domaine vous proposeront leurs délicieux produits : vins, fromages, glaces, fruits et légumes, taureau, huile d’olive, miel, et bien d’autres. Visitez librement le Domaine de Mirabeau en parcourant les sentiers d’interprétation. Domaine de Mirabeau 34690 Fabrègues Fabrègues Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fabrègues, Hérault Autres Lieu Domaine de Mirabeau Adresse 34690 Fabrègues Ville Fabrègues lieuville Domaine de Mirabeau Fabrègues