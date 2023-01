Balade : les sauvages comestibles Le Quiou Le Quiou Le Quiou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le Quiou

Balade : les sauvages comestibles Le Quiou, 5 février 2023, Le Quiou Le Quiou. Balade : les sauvages comestibles Ancienne gare Le Quiou Côtes-d’Armor

2023-02-05 14:00:00 – 2023-02-05 16:00:00 Le Quiou

Côtes-d’Armor Le Quiou Entre voie verte et zone humide boisée, venez découvrir les plantes sauvages comestibles et leurs secrets.

2km de marche environ.

Places limitées, réservation obligatoire clair.monteil@laposte.net +33 6 59 05 45 12 Le Quiou

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Le Quiou Autres Lieu Le Quiou Adresse Ancienne gare Le Quiou Côtes-d'Armor Ville Le Quiou Le Quiou lieuville Le Quiou Departement Côtes-d'Armor

Le Quiou Le Quiou Le Quiou Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-quiou-le-quiou/

Balade : les sauvages comestibles Le Quiou 2023-02-05 was last modified: by Balade : les sauvages comestibles Le Quiou Le Quiou 5 février 2023 Ancienne gare Le Quiou Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Le Quiou Le Quiou, Côtes d'Armor

Le Quiou Le Quiou Côtes-d'Armor