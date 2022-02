Balade : Les richesses de la Garonne Berges de la Garonne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Balade : Les richesses de la Garonne Berges de la Garonne, 2 juillet 2022, Bordeaux. Balade : Les richesses de la Garonne

Berges de la Garonne, le samedi 2 juillet à 15:00

La vaste zone verte le long de la Garonne avec le fleuve, les étangs et les Jalles est un endroit étonnant, dépaysant et magique aux portes de Bordeaux. Nous reviendrons sur l’utilité majeure du Parc des Jalles qui permet d’approvisionner en eau20% de la métropole. Peu urbanisé, ce territoire aux nombreuses zones humides, absorbe également les précipitations et les crues et permet ainsi de se préserver d’inondations. Tout au long du parcours nous serons plongés dans ce site paysager à la flore abondante qui favorise une belle biodiversité. Un parc naturel aux paysages aussi riches que variés qui constitue un vrai patrimoine naturel.

Sur inscription

Découvrez ce territoire et notamment l’embouchure de l’estey Lauzun, l’ex-cité Lumineuse, la traversée du parc des Berges de la Garonne avec ses carrelets ou encore les vues sur la rive droite. Berges de la Garonne 5 Avenue du Docteur Schinazi, 33300 Bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T15:00:00 2022-07-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Berges de la Garonne Adresse 5 Avenue du Docteur Schinazi, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Berges de la Garonne Bordeaux Departement Gironde

Berges de la Garonne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Balade : Les richesses de la Garonne Berges de la Garonne 2022-07-02 was last modified: by Balade : Les richesses de la Garonne Berges de la Garonne Berges de la Garonne 2 juillet 2022 Berges de la Garonne Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde