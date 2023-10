Balade les oiseaux du jardin du Luxembourg Jardin Du Luxembourg/ Porte de L’Observatoire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Balade les oiseaux du jardin du Luxembourg Jardin Du Luxembourg/ Porte de L’Observatoire Paris, 3 novembre 2023, Paris. Le samedi 11 novembre 2023

de 08h30 à 12h00

Le vendredi 03 novembre 2023

de 08h30 à 11h00

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit Participation Libre Une sortie matinale pour observer et photographier les oiseaux. Une balade matinale à la découverte des oiseaux dans le jardin du Luxembourg, une faune discrète se cachant dans les différents bosquets et haies, que nous pourrons observer et photographier. L’accompagnateur vous livrera des explications sur les espèces et vous dévoilera ses propres photos des habitants du jardin. En résumé : Le matin à l’heure active des oiseaux

Apprenez à les identifier

Les photos de l’accompagnateur Jardin Du Luxembourg/ Porte de L’Observatoire 12, rue Auguste Comte 75006 Paris Contact : https://gaetanhachette.fr/agenda/balade-oiseaux-jardin-luxembourg/ +33760144036 gaetanhachette@gaetanhachette.fr https://www.facebook.com/gaetanhach https://www.facebook.com/gaetanhach https://www.billetweb.fr/balade-matinale-les-oiseaux-du-jardin-du-luxembourg

Gaëtan Hachette Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Jardin Du Luxembourg/ Porte de L'Observatoire Adresse 12, rue Auguste Comte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Jardin Du Luxembourg/ Porte de L'Observatoire Paris latitude longitude 48.8443061314385,2.3376702104852

Jardin Du Luxembourg/ Porte de L'Observatoire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/