Balade : les oiseaux à Paris-Centre

Le dimanche 28 janvier 2024 de 09h00 à 11h30
Le dimanche 14 janvier 2024 de 09h00 à 11h30

de 09h00 à 11h30

Le dimanche 14 janvier 2024

de 09h00 à 11h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit Tarif libre sur participation Quels sont les oiseaux en bord de seine, comment les photographier ? Cette balade pour permettra d’observer les oiseaux visibles sur les rives de la Seine et connaître leurs comportement. Une balade photo à la découverte des oiseaux marins sur les bords de Seine à Paris -Centre, technique de prises de vues créatives. Immortaliser le comportement des oiseaux sur les quai ou dans l’eau. Apprenez à mettre en valeur par la photo les oiseaux dans leur environnement. Limité à 12 participants. Parc des Rives de Seine 124, Voie Georges Pompidou 75004 Paris Contact : https://gaetanhachette.fr/ +33760144036 gaetanhachette@gaetanhachette.fr https://www.facebook.com/gaetanhach https://www.facebook.com/gaetanhach https://www.billetweb.fr/balade-oiseaux-paris-centre

Parc des Rives de Seine
124, Voie Georges Pompidou
75004 Paris
Contact : https://gaetanhachette.fr/
+33760144036
gaetanhachette@gaetanhachette.fr

