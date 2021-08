Nantes Miroir d'eau Loire-Atlantique, Nantes Balade les Femmes dans l’histoire de Nantes Miroir d’eau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Parcours dans le cœur de Nantes pour découvrir quelques Nantaises remarquables. Certaines sont devenues célèbres, d’autres ont été oubliées ou sont restées quasiment anonymes. Pourtant toutes, d’une manière ou d’une autre, ont participé à l’histoire de Nantes.

Gratuit sur inscription – nombre de places limitées. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

