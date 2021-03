Villages du Lac de Paladru Grange dîmière Villages du Lac de Paladru Balade « Les comestibles des pères Chartreux » Grange dîmière Villages du Lac de Paladru Catégorie d’évènement: Villages du Lac de Paladru

Grange dîmière, le dimanche 6 juin à 14:00

En préfiguration de la création d’un jardin des Pères Chartreux, nous vous invitons à une balade sur le thème des comestibles. Accompagné d’une herbaliste venez découvrir les plantes sauvages aux qualités gustatives, aromatiques ou médicinales par une reconnaissance sensorielle afin d’en comprendre les usages culturels, en lien avec les Chartreux.

4,50€ sur inscription

Grange dîmière Route de la Grange Dimière, 38730 Villages du Lac de Paladru

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T17:00:00

