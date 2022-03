Balade “Les cœurs joyeux” Vélodrome de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Balade "Les cœurs joyeux"

Vélodrome de Roubaix, le dimanche 24 avril à 08:00

L’association Nord Touriste Roubaix Cyclo organise une randonnée sur route le dimanche 24 avril 2022. Départ au vélodrome de Roubaix – parc des sports à Roubaix Parcours de 35 à 70 km Accueil de 8h à 10h – Clôture à 14h Inscription sur place Ravitaillement – sandwich et boisson à l’arrivée Participation : 3€ pour les licenciés – 4.50€ pour les non-licenciés VAE conformes à la législation – Régles sanitaires en vigueur à respecter

par Nord Touriste Roubaix Cyclo

2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T14:00:00

