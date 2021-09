Malestroit Espace culturel Le Pass'temps Malestroit, Morbihan Balade lecture – Mots d’Oust Espace culturel Le Pass’temps Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Espace culturel Le Pass’temps, le samedi 18 septembre à 16:00

Sophie, de l’association Saute-Ruisseaux, vous emmène en balade dans la nature pour découvrir les saisons et des livres jeunesse, tout en éveillant vos sens. Favorisons la rencontre des enfants et des adultes avec des mots et des images !

Gratuit, sur inscription / nombre de places limité

Une balade à travers les rues et les bords de l’eau, au fil des mots et des histoires Espace culturel Le Pass’temps 5-7 rue Ste Anne 56140 Malestroit Malestroit Morbihan

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

