Ciboure Pyrénées-Atlantiques Le dimanche 10 octobre, pour conclure la semaine bleue, la médiathèque de Ciboure et l’association Les rendez-vous lecture réinventent la marche bleue ! Le rendez-vous est donné le dimanche à 15h à la plage de Socoa pour une balade lecture intergénérationnelle !

Denok, haurrak, familiak, zaharrak, elkar ibiltzen ahalko dira Lohizuneko irakurleen istorien erritmoan!

